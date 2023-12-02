Йоханнес Бё показал худший результат на Кубке мира с января 2022 года

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Йоханнес Бё показал в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) свой худший результат с января 2022 года. Сегодня, 2 декабря, спортсмен допустил на двух огневых рубежах три промаха и стал на финише только 18-м.

В последний раз спортсмен показывал подобный результат и хуже 9 января 2022 года в Оберхофе (Германия). Там Бё в гонке преследования финишировал 21-м.

После этого Йоханнес Бё провёл 30 гонок на Кубке мира, шесть гонок на Олимпийских играх и семь — на чемпионате мира, в которых ни разу не был ниже 18-й строчки. Во всех гонках спортсмен добыл 31 победу, а также в его активе — три вторых места, пять третьих, а также четвёртое, пятое и 12-е места.

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