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Швеция подаст заявку на проведение чемпионата мира по биатлону в 2031 году

Швеция подаст заявку на проведение чемпионата мира по биатлону в 2031 году
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Швеция подаст заявку на проведение чемпионата мира по биатлону в 2031 году. Местом проведения планируется выбрать Эстерсунд, где прямо сейчас проходит первый этап Кубка мира.

«Мы чувствуем, что готовы. Это стратегический вопрос, который существует для нас уже довольно давно. У нас есть план, принятый в 2020 году, в котором заявлено, что мы стремимся начать процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира по биатлону в 2031 году. Заявку мы подадим в 2024 году.

Это многое значит для шведского биатлона. Для нас приоритетной задачей является организация и проведение мероприятий. Мы являемся постоянным организатором этапов Кубка мира и обладаем большими знаниями и опытом. Чемпионат мира – это другой уровень, но мы чувствуем, что готовы принять его принять», — приводит шведское издание SVT слова главы Шведской ассоциации биатлонистов Софии Домей.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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