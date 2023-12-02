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Самуэльссон отреагировал на идею проведения ЧМ-2031 по биатлону в Швеции

Самуэльссон отреагировал на идею проведения ЧМ-2031 по биатлону в Швеции
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Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон отреагировал на идею проведения чемпионата мира в 2031 году в Швеции. О желании страны принять турнир сообщила глава Шведской ассоциации биатлонистов.

«Было бы здорово побороться за медали на домашней трассе в Эстерсунде. Если только моё тело выдержит, тогда я намерен стоять на стартовой линии», — приводит слова Самуэльссона шведское издание SVT.

Шведская ассоциация биатлонистов планирует подать заявку на проведение чемпионата мира в 2031 году в начале 2024 года. Местом проведения турнира рассматривают Эстерсунд, где прямо сейчас проходит первый этап Кубка мира по биатлону.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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