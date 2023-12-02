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Наврат — о победе в спринте в Эстерсунде: безумие! До сих пор не могу поверить

Наврат — о победе в спринте в Эстерсунде: безумие! До сих пор не могу поверить
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Немецкий биатлонист Филипп Наврат прокомментировал свою первую в карьере победу на Кубке мира. Сегодня, 2 декабря, спортсмен выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах.

«То, что произошло сегодня… Это неописуемые эмоции. Безумие, это написано в протоколе чёрным по белому. До сих пор не могу поверить. Мы с Романом Ресом так долго ждали побед. И теперь мы одержали две победы в двух первых гонках сезона. Это потрясающе!

Гонка была непростой, учитывая температуру. Хотел бы сказать огромное спасибо техническим специалистам. После стрельбы лёжа всё было хорошо. Я старался сосредоточиться на беге и стрельбе стоя. Сегодня мне удалось сделать всё», — приводит слова Наврата издание sportschau.de.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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