Самуэльссон прокомментировал своё выступление в спринте на Кубке мира в Эстерсунде

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен стал в гонке четвёртым, допустив два промаха на стойке.

«Я доволен своей формой. Становится ясно, что я хочу увидеть, насколько хорошо всё будет, если я проведу хорошую гонку. К сожалению, мне не хватает финальной резкости в конце гонки, но, думаю, она придёт», — приводит слова Самуэльссона издание SVT.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 24.02,0 (0 промахов).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +18,7 секунды (0).

3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — +19,8 (0).

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