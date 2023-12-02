Самуэльссон прокомментировал своё выступление в спринте на Кубке мира в Эстерсунде
Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен стал в гонке четвёртым, допустив два промаха на стойке.
«Я доволен своей формой. Становится ясно, что я хочу увидеть, насколько хорошо всё будет, если я проведу хорошую гонку. К сожалению, мне не хватает финальной резкости в конце гонки, но, думаю, она придёт», — приводит слова Самуэльссона издание SVT.
Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Филипп Наврат (Германия) — 24.02,0 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +18,7 секунды (0).
3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — +19,8 (0).
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