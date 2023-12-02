Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Самуэльссон прокомментировал своё выступление в спринте на Кубке мира в Эстерсунде

Самуэльссон прокомментировал своё выступление в спринте на Кубке мира в Эстерсунде
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен стал в гонке четвёртым, допустив два промаха на стойке.

«Я доволен своей формой. Становится ясно, что я хочу увидеть, насколько хорошо всё будет, если я проведу хорошую гонку. К сожалению, мне не хватает финальной резкости в конце гонки, но, думаю, она придёт», — приводит слова Самуэльссона издание SVT.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 24.02,0 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +18,7 секунды (0).
3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — +19,8 (0).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Мужской биатлон в новом сезоне — огонь! В спринте сенсационный победитель, а Бё провалился
Мужской биатлон в новом сезоне — огонь! В спринте сенсационный победитель, а Бё провалился
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android