Тарьей Бё: думаю, уже в гонке преследования Йоханнес будет как ракета

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, поделился мнением о состоянии своего брата Йоханнеса, пятикратного чемпиона Олимпиад, после спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Сегодня, 2 декабря, старший из братьев Бё стал вторым в гонке, а младший финишировал только 18-м, хотя выиграл в прошлом сезоне все спринты.

«Всегда приятно победить брата, но было бы круче опередить на одну секунду – не хочу, чтобы он отставал на полторы минуты. Йоханнес вернётся сильнее. Думаю, уже завтра в гонке преследования он будет как ракета. Мы поддерживаем его и считаем лучшим в нашей команде, он быстро восстановится», – приводит слова Тарьея Бё издание NRK.

Напомним, в воскресенье, 3 декабря, в Эстерсунде пройдёт мужская гонка преследования.

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