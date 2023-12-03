Латыпов выиграл большой масс-старт на 2-м этапе Кубка России, опередив белоруса Смольского

В Ханты-Мансийске прошёл большой масс-старт у мужчин на 15 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал трёхкратный призёр Олимпиады-2022 россиянин Эдуард Латыпов. За ним финишировал серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский. Тройку призёров замкнул россиянин Кирилл Бажин.

Биатлон. Кубок России, второй этап, Ханты-Мансийск. Большой масс-старт, 15 км. Мужчины