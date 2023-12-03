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Латыпов выиграл большой масс-старт на 2-м этапе Кубка России, опередив белоруса Смольского

Латыпов выиграл большой масс-старт на 2-м этапе Кубка России, опередив белоруса Смольского
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В Ханты-Мансийске прошёл большой масс-старт у мужчин на 15 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал трёхкратный призёр Олимпиады-2022 россиянин Эдуард Латыпов. За ним финишировал серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский. Тройку призёров замкнул россиянин Кирилл Бажин.

Биатлон. Кубок России, второй этап, Ханты-Мансийск. Большой масс-старт, 15 км. Мужчины

  1. Эдуард Латыпов — 42.17,9 (3 промаха).
  2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 12,8 секунды (2).
  3. Кирилл Бажин + 20,4 (4).
  4. Александр Поварницын + 24,3 (3).
  5. Вадим Истамгулов + 44,0 (1).
  6. Даниил Серохвостов + 59,8 (5).
  7. Никита Лобастов (Беларусь) + 1.02,8 (3).
  8. Иван Тулатин (Беларусь) + 1.13,8 (5).
  9. Антон Бабиков + 1.15,9 (5).
  10. Роман Ерёмин + 1.16,7 (3).
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