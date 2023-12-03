Антон Смольский: бороться удаётся, но, конечно, не с Латыповым на финишном круге

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал завоевание серебра в большом масс-старте на 15 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону.

«Гонка была непростая, третий соревновательный день подряд уже сказывается. Внутри организм уже не хотел бежать и говорил, что надо немного отдохнуть. Но всё же хочется соревноваться, поэтому мы выходим на старт. Гонкой сегодня я доволен. Условия были непростые. Помимо мороза был переменный ветер, который влиял на качество стрельбы. Физически я ещё не в идеальных кондициях, но удаётся бороться. Конечно, не с Эдуардом Латыповым на финишном круге, но, думаю, ещё наберу обороты, когда смогу бороться с ним и на финишной прямой.

С каждой гонкой бежалось тяжелее. Сегодня темп был не такой дерзкий, как в первых гонках, потому что каждому сегодня было непросто. Все ждали завершения этого этапа, чтобы завтра отдохнуть и выспаться. Ещё сказывалось то, что с каждым днём дистанция увеличивалась на 2,5 километра», — приводит слова Смольского Metaratings.