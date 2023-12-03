«Мы не знаем, что это такое». Кристиансен признался, что ощущает рану в своих лёгких

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен признался, что на старте этого сезона испытывает проблемы со здоровьем.

«Я набираю форму, но, к сожалению, что-то не так с лёгкими. Когда я делаю глубокий вдох, возникает ощущение, что в них рана. Врач сказал мне, что всё в порядке, просто мне нужно тёплое лето, но сейчас приходится жить с этим зимой. Мы не знаем, что это такое.

Думаю, если бы я был на 10 лет моложе и у меня впереди была бы очень долгая карьера, я бы сейчас вообще не участвовал в гонках. Отправился бы в более тёплые широты, пробыл там несколько месяцев и попытался привести здоровье в порядок. Но карьера коротка, поэтому я должен немного рискнуть.

Я перепробовал несколько разных лекарств, но ничего не помогает: ни антибиотики, ни препараты от астмы. Это очень, очень сложно», — приводит слова Кристиансена Expressen.