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Латыпов объяснил, почему считает уровень конкуренции на Кубке России высоким

Латыпов объяснил, почему считает уровень конкуренции на Кубке России высоким
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил уровень конкуренции на Кубке России после победы в большом масс-старте на втором этапе соревнований, который прошёл в Ханты-Мансийске.

«Погода сегодня была достаточно холодная — 17-18 градусов. Пронизывающий ветер доставлял большие неудобства и сковывал движения, как ни утепляйся. Многие ребята сказали, что сильно замёрзли ноги и руки. Думаю, это была больше борьба с холодом. В этих условиях мы старались стрелять точно, но было видно, что всем тяжело в сегодняшних условиях.

Мне нравится, что у нас высокая конкуренция на Кубке России. Борьба идёт до самого конца и в этой борьбе мы подстёгиваем друг друга и прогрессируем. Во время гонки нет ни секунды на расслабление, и болельщикам тоже интересно смотреть такую борьбу. На третьем рубеже я слишком быстро подошёл, потому что был в роли догоняющего и не справился с последними двумя выстрелами. На четвёртый рубеж подошёл более комфортно и хорошо отработал.

На третьем и четвёртом круге я почувствовал недомогание. Мышцы плохо слушались, была потеря энергетики. Из-за холода много тратится энергообеспечения. На четвёртом круге я пригорюнился, но потом смог мобилизоваться на последней части дистанции», — приводит слова Латыпова Metaratings.

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