«Сомнений не было». Самуэльссон — о победе в гонке преследования в Эстерсунде

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон прокомментировал свою победу в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

В гонке спортсмен, допустив три промаха на огневых рубежах, вырвал победу у немца Филиппа Наврата (+5,1 секунды, два промаха) и норвежца Ветле Шоста Кристиансена (+7,2, один промах).

«Сомнений не было. Я устал, в начале мне было тяжело ехать, но сомнений не было. Это фантастический опыт. Нечасто удаётся победить в гонке на Кубке мира, но мне удалось», — приводит слова Самуэльссона издание Expressen.

Отметим, что это пятая в карьере 26-летнего Себастиана Самуэльссона победа в гонке на этапах Кубка мира.

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