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Наврат — о гонке преследования на КМ: холод абсолютно невыносим и требует затрат энергии

Наврат — о гонке преследования на КМ: холод абсолютно невыносим и требует затрат энергии
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Немецкий биатлонист Филипп Наврат, серебряный призёр гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), прокомментировал своё выступление на этой дистанции.

«Было приятно ощущать себя в жёлтой майке лидера — это совершенно новая для меня ситуация. Но как только гонка началась, я сразу сосредоточился на преследовании.

Холод, правда, абсолютно невыносим и требует затрат энергии. Поэтому на последнем круге было не так легко сконцентрироваться», — приводит слова Наврата sportschau.de.

Напомним, в этой гонке Филипп Наврат уступил победителю, шведу Себастиану Самуэльссону, 5,1 секунды. При этом немец допустил два промаха на стрельбе, а шведский биатлонист — три.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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