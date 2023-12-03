Наврат — о гонке преследования на КМ: холод абсолютно невыносим и требует затрат энергии
Немецкий биатлонист Филипп Наврат, серебряный призёр гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), прокомментировал своё выступление на этой дистанции.
«Было приятно ощущать себя в жёлтой майке лидера — это совершенно новая для меня ситуация. Но как только гонка началась, я сразу сосредоточился на преследовании.
Холод, правда, абсолютно невыносим и требует затрат энергии. Поэтому на последнем круге было не так легко сконцентрироваться», — приводит слова Наврата sportschau.de.
Напомним, в этой гонке Филипп Наврат уступил победителю, шведу Себастиану Самуэльссону, 5,1 секунды. При этом немец допустил два промаха на стрельбе, а шведский биатлонист — три.
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