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Антон Смольский назвал самого серьёзного соперника среди россиян

Антон Смольский назвал самого серьёзного соперника среди россиян
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусский биатлонист Антон Смольский считает трёхкратного призёра Олимпиады-2022 Эдуарда Латыпова самым серьёзным соперником среди россиян.

«В гонке больше думал о том, что нужно сохранить второе место, так как я ещё не готов бороться с Латыповым на финише. Мне нужно некоторое время, и я смогу составить конкуренцию. Как бороться? Пока усердно тренироваться, а потом отдохнуть, тогда можно бороться. Латыпов — самый серьёзный соперник среди россиян. Не менее серьёзный, чем Александр Логинов», — сказал Смольский в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 3 декабря, Смольский завоевал серебро в большом масс-старте на 15 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Латыпов выиграл эту гонку.

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