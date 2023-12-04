Легрейд — о неудачном старте сезона: не могу понять, почему бегу так медленно

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал неудачный старт сезона.

«Сейчас нужно немного подумать. Старт сезона стал непростым периодом, и, если ситуация не изменится в ближайшее время, мне придётся принять меры, нажать на тормоз и разобраться во всём. На самом деле результаты кажутся странными, потому что я не чувствую, что со мной что-то не так. Но потом я смотрю на время и понимаю, что нахожусь далеко от ожидаемого результата. Это плохой знак. Всё кажется относительно нормальным, но я не могу понять, почему бегу так медленно.

Что касается следующего этапа, я должен подумать, не стоит ли мне изменить план. Сейчас трудно сказать, выступлю ли я в Хохфильцене. Альтернатива — поехать домой, отдохнуть и заняться спортом дома. Несколько дополнительных медицинских осмотров могут показать, что со мной на самом деле не так», — приводит слова Легрейда TV2.

Напомним, в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 Легрейд допустил один промах и занял 12-е место. В спринте норвежец занял 20-е место с одним промахом, а в пасьюте стал 25-м с тремя промахами.

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