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Стал известен состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира

Стал известен состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира
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Норвежская ассоциация биатлона на своём официальном сайте объявила состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира. В этот состав вошли семеро мужчин и шесть женщин.

Мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум.

Женщины: Юни Арнеклейв, Марте Крокстад Йохансен, Каролин Оффигстад Кноттен, Марит Скоган, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Эмили Калькенберг.

Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказался о выступлениях на старте сезона. После первого этапа Кубка мира Бё занимает восьмое место в общем зачёте.

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