Ветле Шоста Кристиансен: не ожидал, что так хорошо выступлю в Эстерсунде

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал третье место в пасьюте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Я решил действовать агрессивнее, чем в спринте, особенно на огневом рубеже, где я находился очень долго. Первый круг был довольно быстрым, мне удалось догнать других норвежцев. Я старался сохранять темп на протяжении всей гонки. Я чувствовал себя хорошо и мог прибавлять на последних двух кругах, потому что видел соперников. Рад, что удалось попасть на подиум.

Я боялся, что в условиях холода и повышенной влажности я не многу участвовать в соревнованиях из-за проблемы с лёгкими. Осенью мне было тяжело, с сентября я не проводил интенсивных тренировок из-за проблем с лёгкими. Сначала мы думали, что это связано с коронавирусом, затем была выдвинута гипотеза об астме, но это не так. Думаю, это последствия инфекции, которую я перенёс в августе и сентябре. Организм, вероятно, считает, что я всё ещё болен, и защищает меня. Но вируса нет. Симптомы остались, но с организмом всё в порядке. Я не ожидал, что так хорошо выступлю в Эстерсунде, учитывая, что это старт сезона и у меня долго не было интенсивной работы. Рад, что тело хорошо функционирует», — приводит слова Кристиансена Fondo Italia.

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