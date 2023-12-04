Кристиансен: очень жаль Легрейда. Ему придётся отстаивать своё место в сборной Норвегии

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о неудачном старте сезона соотечественника Стурлы Холма Легрейда.

«Мне очень жаль Легрейда. Я уверен, что большая сила и большой недостаток норвежской сборной заключается в том, что у нас нет времени на поиск формы. Все должны быть на высоте здесь и сейчас, иначе кто-то займёт твоё место. У Стурлы сейчас тяжёлая ситуация, потому что его здоровье не в полном порядке. Думаю, у него те же проблемы, что были и у меня месяц назад. Проблема в дыхательных путях. В последние сезоны он был бы лучшим биатлонистом мира, если бы не Йоханнес Бё. Но он был вторым номером, и видеть его в таком состоянии сейчас печально. Он нужен нам на первом этапе эстафеты в Нове-Место, поэтому я считаю, что ему лучше вернуться домой, отдохнуть и прийти в себя. Знаю, что это непросто, потому что ему придётся отстаивать своё место в команде. В Хохфильцене нас будет слишком много, и кому-то одному придётся покинуть команду в конце этапа. Это очень плохая ситуация. Мне его жаль», — приводит слова Кристиансена Fondo Italia.

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