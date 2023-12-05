Ветле Шоста Кристиансен: в начале сезона ужасно быть норвежцем

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал о своём состоянии и поделился мнением о конкуренции в сборной Норвегии.

«После индивидуальной гонки я пережил худшие 24 часа как спортсмен. У меня была ужасная ночь, я дважды вставал и думал, что меня вырвет. Приходилось принимать парацетамол несколько раз. У меня была сильная головная боль, я был обезвожен.

Устаёт не только тело, но и мозг. Это происходит из-за беспокойства. Спорт — основа нашей жизни, и тебя выгоняют из сборной Норвегии, если ты недостаточно хорош. В начале сезона ужасно быть норвежцем, потому что каждый, кто попадает на Кубок мира, способен подняться на подиум», — приводит слова Кристиансена Ski-Nordique.