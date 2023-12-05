Латыпов посоветовал пользоваться газетой и пакетом отморозившему гениталии Хальфварссону

Трёхкратный олимпийский призёр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал, что бы посоветовал шведскому лыжнику Калле Хальфварссону, отморозившему пенис во время гонки на этапе Кубка мира.

«Надо утепляться, если очень холодно. Если около -20 градусов, уже можно не выходить. Что бы посоветовал Хальфварссону? Газету и целлофановый пакет. Ну да, если у него нет трусов с виндстопером. Мне кажется, он просто плохо оделся. Если одеться нормально, то всё будет хорошо. Кто‑то двое трусов надевает, кто‑то трое. Надо беречься, — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, шведский лыжник Калле Хальфварссон отморозил пенис во время масс‑старта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Он признался, что отогревал его 10 минут и испытал болезненные ощущения от процесса.