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Кубок России, 3-й этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир

С 6 по 10 декабря в Тюмени пройдёт третий этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся женской гонкой на 7,5 км в формате спринта — старт в 9:00 мск.

Соревнования в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 8:35 мск.

Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

В этом году Союз биатлонистов России (СБР) запланировал пять этапов Кубка страны. Связано это с проведением Спартакиады сильнейших, которую в феврале будущего года примет Златоуст (Челябинская область).