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Спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России были отменены из-за мороза

Союз биатлонистов России в своём официальном телеграм-канале выпустил сообщение, в котором заявляется, что сегодняшние спринтерские гонки были отменены из-за мороза. Такое решение приняло жюри соревнований.

Спринты изначально планировалось провести 9 декабря, но вследствие предполагаемых низких температур было принято решение перенести гонки на сегодня.

Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

В этом году Союз биатлонистов России (СБР) запланировал пять этапов Кубка страны. Связано это с проведением Спартакиады сильнейших, которую в феврале будущего года примет Златоуст (Челябинская область).