Анастасия Шевченко финишировала с куском льда около глаза на масс-старте в Тюмени

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко одержала победу в масс-старте на контрольной тренировке биатлонистов в Тюмени. О своих ощущениях от гонки она рассказала после финиша.

«На четвёртом круге дышишь очень глубоко, потому что гонка всё равно тяжелая. Слёзы бегут, поэтому со спуска появился кусок льда около глаза. Некомфортно, но для этого и проводятся такие старты, чтобы практиковать холод и разные условия. Я первый раз побежала в маске. Могу сказать, что неплохо, где‑то можно глотнуть тёплый воздух», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Напомним, третий этап Альфа-Банк Кубка России в Тюмени был отменён из-за морозов. Несмотря на это, биатлонисты вышли на старт в рамках контрольной тренировки.