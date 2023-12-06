Ирина Казакевич назвала Олимпиаду-2022 самым морозным турниром в своей карьере

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, какие соревнования были для неё наиболее экстремальными в разрезе погодных условий.

«Думаю, это Олимпийские игры в Пекине. Было около 17-18 градусов, плюс сильный ветер. И все тренировки и гонки проходили в таких условиях. Приходилось как-то разогреваться, придумывать что-то, чтобы не мёрзнуть. Находить тёплые перчатки, в которых можно было стрелять. Олимпиада ведь не Кубок России, настрой нужен более серьёзный», — приводит слова Казакевич «Тюменская арена».

Напомним, ранее Союз биатлонистов России (СБР) отменил весь третий этап Альфа-Банк Кубка России, который должен был пройти в Тюмени, из-за морозной погоды.