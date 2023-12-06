Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Возможно, это и к лучшему». Наталья Шевченко — об отмене третьего этапа Кубка России

«Возможно, это и к лучшему». Наталья Шевченко — об отмене третьего этапа Кубка России
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по биатлону, бывшая лыжница Наталья Шевченко (Мекрюкова) прокомментировала отмену третьего этапа Альфа Банк Кубка России из-за морозной погоды. Соревнования должны были пройти в Тюмени.

«Наша группа (Михаила Шашилова) была готова бежать, но, конечно, нужно смотреть правде в глаза: в такую погоду бежать опасно для здоровья. Понятно, что на гонки мы бы не вышли в штанах, в специальной маске и так далее. Это всё равно скрадывает скорость. Но очень жаль, что не состоялись соревнования из-за погоды, но, возможно, это и к лучшему. Холодный воздух, конечно, мешает, высока вероятность обморожения конечностей, лица и вообще», — сказала Шевченко в эфире телеграм-канала «Тюменская арена».

Материалы по теме
«Я в шоке». Биатлонисты провели гонку на морозе, несмотря на отмену этапа Кубка России
«Я в шоке». Биатлонисты провели гонку на морозе, несмотря на отмену этапа Кубка России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android