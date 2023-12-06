«Хотел матом сказать, но не буду». Серохвостов — о том, что группа Шашилова бежала в мороз

Чемпион России по биатлону в спринте Даниил Серохвостов отреагировал на то, что ряд биатлонисток (группа Михаила Шашилова) приняли участие в контрольной тренировке, которую организовали вместо третьего этапа Альфа-Банк Кубка России в Тюмени. Он был отменён из-за морозов.

«Я в шоке. Хотелось бы матом сказать, но не буду (смеётся). Бажин и Томшин тоже бежали? Прикол какой то (смеётся).

Сильнее всего в мороз страдают лёгкие, дыхательная система, поэтому катаемся либо с сосками, либо в масках. Естественно, дышать приходится чаще, глубже, это может очень плохо сказаться на здоровье.

Если бы в Тюмени решили провести гонку, то я бы пару раз ещё подумал, бежать или нет. С доктором посоветовался бы и, возможно, вышел», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».