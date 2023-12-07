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Лучший молодой биатлонист пропустит второй этап Кубка мира из-за коронавируса

Лучший молодой биатлонист пропустит второй этап Кубка мира из-за коронавируса
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23-летний швейцарский биатлонист Никлас Хартвег сообщил, что пропустит второй этап Кубка мира – 2023/2024, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия). Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус.

«Возвращаюсь домой, чтобы поправиться. Сезон будет долгим… У меня ещё будет время проявить себя. Надеюсь, до скорой встречи!» — написал Хартвег в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Никласа Хартвега

Напомним, в прошлом году Хартвег стал обладателем так называемой «синей майки», то есть Никлас стал лучшим в молодёжном общем зачёте (до 25 лет) Кубка мира.

Этап Кубка мира в Хохфильцене пройдёт с 8 по 10 декабря. В программе соревнований – спринтерские гонки, пасьюты и классические эстафеты.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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