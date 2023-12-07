Казакевич: всё-таки соревноваться нужно, хоть это и опасно в такую погоду

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала отмену третьего этапа Альфа Банк Кубка России из-за морозной погоды. Соревнования должны были пройти в Тюмени.

«Мы думали, что спринт всё-таки состоится. Я даже собиралась на пристрелку, когда узнала, что ничего не будут проводить. Хотя до этого жюри обсуждало вариант сокращённой гонки — бежать круги не по два с половиной, а по два километра. Немного расстроились, конечно, ведь наша группа сто процентов была настроена выйти на старт.

Да, мы пробежали одну гонку. Всё-таки соревноваться нужно. Хоть в такую погоду это и опасно, но каждый сам принимает решение, как идти по дистанции и как адаптироваться к холоду», — приводит слова Казакевич «Тюменская арена».