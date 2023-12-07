Самуэльссон рассказал о новом прикладе для винтовки, который купил в Норвегии

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон рассказал об изменениях, которые внёс в стрелковый компонент в межсезонье.

«В этом году я много внимания уделил скорости стрельбы. Я стал действовать на стрельбище более смело, агрессивно. Ещё купил новый приклад для винтовки. Он из Лиллехаммера. Пока что он работает хорошо, хотя он и норвежский (смеётся). В скорости стрельбы действительно удалось прибавить», — приводит слова Самуэльссона TV2.

Напомним, Самуэльссон стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция). Эта победа стала пятой в карьере 26-летнего шведского спортсмена в гонке на этапах Кубка мира.

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