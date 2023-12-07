Кирилл Бажин: быстрая стрельба может заставить соперника ошибаться на огневом рубеже

Чемпион России по биатлону Кирилл Бажин высказался о том, почему на огневых рубежах он стреляет быстрее других.

«Изменения произошли в техническом плане. А именно в плане техники бега по трассе, которая стала более продуктивной. Всё направлено на движение вперёд, а не на торможение себя. Технику подстраиваем под трассу. Плюс много времени на сборах уделял стрельбе с тренером Павлом Валерьевичем Максимовым.

Главное — отработка качества стрельбы, далее — тренировка скорости. Если смотреть на аналитику, которую у нас указывают, то она немного не соответствует действительности. Взять тот же последний масс-старт в Ханты-Мансийске. По официальным данным, я затратил по 16 секунд на этих огневых рубежах. Но потом мы пересматривали трансляцию. И уже она показала, что стрельба заняла у меня 21 секунду. Хотя это тоже достаточно быстро.

Быстрая стрельба — возможность создать какой-то запас. Плюс это сбивает с толку, когда кто-то рядом с тобой работает в таком темпе. Это может заставить соперника ошибаться на огневом рубеже», – приводит слова Бажина «Тюменская арена».

Напомним, 2 декабря Бажин стал победителем мужской гонки преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Российский биатлонист преодолел дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 59,6 секунды, допустив всего лишь один промах на огневых рубежах.