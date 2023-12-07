Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Появился стартовый лист мужского спринта на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист мужского спринта, который состоится в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонка пройдёт завтра, 8 декабря, в 13:30 мск.

Биатлон. Кубок мира, 2-этап, Хохфильцен. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

3. Йоханнес Дале (Норвегия)

9. Филипп Наврат (Германия)

19. Бенедикт Долль (Германия)

20. Яков Фак (Словения)

21. Йоханнес Бё (Норвегия)

28. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

39. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

42. Кентен Фийон Майе (Франция)

45. Мартин Понсилуома (Швеция)

48. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

49. Тарьей Бё (Норвегия)

62. Эмильен Жаклен (Франция)

67. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

97. Симон Эдер (Австрия)

99. Шон Доэрти (США).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.