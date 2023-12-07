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Вирер стартует 5-й в спринте на 2-м этапе Кубка мира, Пройс — 27-й

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист женского спринта, который состоится в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонка пройдёт завтра, 8 декабря, в 16:25 мск.

Биатлон. Кубок мира, 2-этап, Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

5. Доротея Вирер (Италия)

6. Маркета Давидова (Чехия)

9. Лиза Виттоцци (Италия)

10. Юлия Джима (Украина)

11. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

13. Лу Жанмонно (Франция)

16. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

18. Эльвира Эберг (Швеция)

20. Жулия Симон (Франция)

23. Ванесса Фойгт (Германия)

24. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)

27. Франциска Пройс (Германия)

31. Ханна Эберг (Швеция)

32. Анамария Лампич (Словения).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.