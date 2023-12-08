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Кубок мира, второй этап, мужчины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует второй этап Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его откроет мужская спринтерская гонка, она начнётся в 13:30 мск.

В соревнованиях примут участие сильнейшие биатлонисты мира, в том числе пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира, второй этап, Хохфильцен. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

9. Филипп Наврат (Германия, лидер общего зачёта Кубка мира).

19. Бенедикт Долль (Германия).

21. Йоханнес Бё (Норвегия).

28. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

39. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

42. Кентен Фийон Майе (Франция).

49. Тарьей Бё (Норвегия).

62. Эмильен Жаклен (Франция).

67. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

Российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.