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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
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16:25 Мск
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Кубок мира, второй этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, второй этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) женщины пробегут спринтерскую гонку в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024. Соревнования начнутся в 16:25 мск.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 декабря 2023, пятница. 16:25 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира, второй этап, Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
5. Доротея Вирер (Италия).
6. Маркета Давидова (Чехия).
9. Лиза Виттоцци (Италия).
11. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
13. Лу Жанмонно (Франция).
16. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
18. Эльвира Эберг (Швеция).
20. Жулия Симон (Франция).
23. Ванесса Фойгт (Германия).
27. Франциска Пройс (Германия, лидер общего зачёта Кубка мира).
31. Ханна Эберг (Швеция).

Российские биатлонистки пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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