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Себастиан Самуэльссон: никогда не был таким сильным, как сейчас

Себастиан Самуэльссон: никогда не был таким сильным, как сейчас
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Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон высказался о своём состоянии в преддверии старта второго этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия).

«Наверное, я никогда не был таким сильным, как сейчас. Видимо, именно это придаёт мне уверенности. Но Хохфильцен и Эстерсунд — это большая разница. Здесь дышится по-другому, пульс выше. Определённо, это создаёт дополнительные трудности как на стрельбище, так и на трассе. В Хохфильцене я не чувствую себя так же хорошо, как в Швеции. Но я не думаю, что в моих выступлениях будут серьёзные различия», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Напомним, этап Кубка мира в Хохфильцене стартует спринтерскими гонками сегодня, 8 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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