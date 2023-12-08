Тарьей Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене
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В Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Победителем гонки стал норвежский биатлонист Тарьей Бё. 35-летний спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 24.37,5.
Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, также не допустивший промахов и уступивший лидеру 4,9 секунды. Третьим стал шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон.
Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024. Второй этап, Хохфильцен.
Спринт, 10 км. Мужчины.
1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.37,5 (0 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 4,9 секунды (0).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +10,0 (1).
Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
08 декабря 2023, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
24:37.5
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+4.9
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+10.0
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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