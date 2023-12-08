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«Старый Стурла вернулся». Легрейд — о втором месте в спринте на этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, пятикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о втором месте в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия).

«Я очень рад. Занять такое высокое место в этой гонке — это действительно большой успех. Очень приятно вернуться на подиум. Старый Стурла вернулся», — приводит слова Легрейда TV2.

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) лучшим результатом Легрейда было 12-е место.

Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024. Второй этап, Хохфильцен.

Спринт, 10 км. Мужчины.

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.37,5 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 4,9 секунды (0).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +10,0 (1).

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