Йоханнес Бё — о победе брата в спринте: Тарьей спас честь семьи

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу старшего брата Тарьея в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия), а также высказался о своём результате. Младший Бё допустил три промаха и стал 11-м в этой гонке.

«Тарьей спас честь семьи. Сегодня он лучший биатлонист мира, он провёл фантастическую гонку. Я на самом деле горжусь им.

Что касается моего выступления, я не чувствовал себя готовым на 100%. Возможно, поэтому гонка прошла довольно странно. Но это не оправдание. Меня не трясло, сильного напряжения не было. Просто несчастный случай на работе. В последнюю неделю я много думал. На трассе всё было неплохо, но обидно, что не смог отстрелять чисто», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.