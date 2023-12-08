Самуэльссон: есть два норвежца, которые хорошо бегут и идеально стреляют. Это тяжело

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё выступление в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия). Швед допустил промах и занял третье место.

«Я доволен девятью попаданиями. На первом круге чувствовал себя немного вялым и потерял время, но сил на концовку гонки у меня хватило. Однако есть два норвежца, которые хорошо бегут и идеально стреляют. Это тяжело. Несмотря на это, на Кубке мира будет много гонок, и это хорошо. Сейчас я в хорошем состоянии и доволен положением перед завтрашней гонкой преследования», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024. Второй этап, Хохфильцен.

Спринт, 10 км. Мужчины.

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.37,5 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 4,9 секунды (0).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +10,0 (1).

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