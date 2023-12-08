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Тренер сборной Норвегии прокомментировал неудачную стрельбу Йоханнеса Бё в спринте

Тренер сборной Норвегии прокомментировал неудачную стрельбу Йоханнеса Бё в спринте
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Тренер мужской биатлонной сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе прокомментировал стрельбу пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия). Норвежец три раза промазал на стойке и занял 11-е место.

«Не знаю, что произошло. Йоханнес трижды выстрелил в «молоко». Возможно, он слишком жаждал идеального результата после успешной стрельбы лёжа. Трудно сказать, с чем именно это связано, но три промаха — это очень много», — приводит слова Мазе NRK.

Напомним, победителем спринта стал старший брат Йоханнеса Тарьей Бё. Завтра, 9 декабря, на этапе Кубка мира пройдёт гонка преследования.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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