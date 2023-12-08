Норвежка Тандреволд выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону
Поделиться
В Хохфильцене (Австрия) состоялась женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала трёхкратная чемпионка мира в эстафете норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Второй результат показала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный призёр данных соревнований в личных гонках шведка Эльвира Эберг. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше из Франции.
Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 декабря 2023, пятница. 16:25 МСК
Окончено
1
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
20:59.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+4.9
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+19.7
Биатлон. Кубок мира, второй этап, Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 20.59,9 (0 промахов).
2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 4,9 секунды (1).
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) + 19,7 (1).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
Комментарии
- 8 декабря 2023
-
17:34
-
17:07
-
16:33
-
16:05
-
15:28
-
15:18
-
15:08
-
14:59
-
14:47
-
14:37
-
13:30
-
12:39
-
10:57
-
10:30
-
00:49
- 7 декабря 2023
-
22:58
-
22:25
-
21:50
-
21:41
-
18:19
-
16:55
-
15:29
-
15:00
-
14:05
-
13:32
-
00:53
-
00:38
- 6 декабря 2023
-
21:31
-
20:02
-
18:29
-
17:52
-
16:20
-
14:36
-
13:59
-
10:20
Партнерский контент