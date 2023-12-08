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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
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Норвежка Тандреволд выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

Норвежка Тандреволд выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону
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В Хохфильцене (Австрия) состоялась женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала трёхкратная чемпионка мира в эстафете норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Второй результат показала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный призёр данных соревнований в личных гонках шведка Эльвира Эберг. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше из Франции.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 декабря 2023, пятница. 16:25 МСК
Окончено
1
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
20:59.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+4.9
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+19.7

Биатлон. Кубок мира, второй этап, Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 20.59,9 (0 промахов).
2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 4,9 секунды (1).
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) + 19,7 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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