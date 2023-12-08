Видеообзор победы Тарьея Бё в спринте на 2-м этапе Кубка мира по биатлону

В Хохфильцене (Австрия) на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё. 35-летний спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 24.37,5 секунды. Второе место занял ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд, также не допустивший промахов и уступивший лидеру 4,9 секунды. Тройку призёров замкнул швед Себастиан Самуэльссон.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной гонки.

Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024. Второй этап, Хохфильцен.

Спринт, 10 км. Мужчины

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.37,5 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 4,9 секунды (0).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +10,0 (1).

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