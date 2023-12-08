Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Самуэльссон вышел в лидеры, Йоханнес Бё лишь 9-й

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон возглавил общий зачёт Кубка мира – 2023/2024 после спринта на втором этапе в Хохфильцене (Австрия). Он стал бронзовым призёром этой гонки.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 236 баллов.
2. Тарьей Бё (Норвегия) – 230.
3. Филипп Наврат (Германия) – 184.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 160.
5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 152.
6. Юстус Штрелов (Германия) – 151.
7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 145.
8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 141.
9. Йоханнес Бё (Норвегия, действующий обладатель КМ) – 139.
10. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 137.
Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.