Тандреволд: я немного суеверна, поэтому, когда Тарьей Бё победил, он вселил в меня веру

Норвежская биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала своё выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В нём спортсменка заняла первое место.

«Я немного суеверна, поэтому, когда Тарьей Бё победил в мужском спринте, он вселил в меня веру, потому что мы склонны действовать в гонках примерно одинаково.

Вы не представляете, насколько это важно для меня, потому что мне всегда было трудно освоить этот вид гонок. Спринт всегда был самым трудным, потому что это нервное соревнование, где нужно всё делать правильно.

Попадание сегодня во все мишени и победа — большое облегчение. Теперь я знаю, что могу хорошо провести гонку и стать лучшей. Это приятное чувство.

Я стояла на стрельбе целую вечность, мне очень хотелось поразить все мишени, чтобы победить. Я очень усердно работала над стойкой, и было здорово увидеть, как закрылась последняя мишень», — приводит слова биатлонистки издание Ski-Nordique.

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