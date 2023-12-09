«Не удивлён, но разочарован». Самуэльссон отреагировал на допуск россиян на ОИ-2024

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

«Я не удивлён, но разочарован. Я не понимаю, почему у нас олимпийский мир, если его нарушение не влечёт за собой последствий.

Все выглядит гораздо проще (о требованиях для допуска). Просто закончите военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), и добро пожаловать обратно. Это не сложнее. В чём-то спорт тоже должен взять на себя ответственность за санкции», — приводит слова Самуэльссона SVT.

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