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Женщины. 10 км Гонка преследования. Прямая трансляция
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Кубок мира, второй этап, мужчины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, второй этап, мужчины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 9 декабря, в Хохфильцене (Австрия) пройдёт мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 14:15 мск.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется согласно позициям и отставаниям биатлонистов по итогам вчерашнего спринта. В Хохфильцене его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
09 декабря 2023, суббота. 14:15 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024. Второй этап, Хохфильцен. Пасьют, 12,5 км. Мужчины

1. Тарьей Бё (Норвегия)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция)
4. Мартин Понсилуома (Швеция)
5. Йоханнес Дале (Норвегия)
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)…
11. Йоханнес Бё (Норвегия).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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