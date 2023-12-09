Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок мира, второй этап, женщины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 9 декабря, в Хохфильцене (Австрия) пройдёт женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 14:15 мск.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется согласно позициям и отставаниям биатлонисток по итогам вчерашнего спринта.

Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024. Второй этап, Хохфильцен. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

2. Эльвира Эберг (Швеция).

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

4. Лена Хекки (Швейцария).

5. Лиза Виттоцци (Италия).

6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

7. Жулия Симон (Франция).

8. Анамария Лампич (Словения).

9. Анна Магнуссон (Швеция).

10. Джессика Ислова (Чехия).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.