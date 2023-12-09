Лиза Виттоцци: из-за бронхита не знала, как отреагируют на гонку лёгкие

Чемпионка мира в эстафете итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала своё возвращение в соревнования на этапах Кубка мира после болезни.

«Я бы сказала, что становлюсь лучше. Лучше чувствую себя физически, гораздо легче стало дышать. Во вторник у меня всё ещё был легкий бронхит, который я пыталась получше вылечить в эти дни — и, похоже, он проходит. Из-за него до этой гонки я уже несколько дней не работала с полной интенсивностью и не знала, как отреагируют лёгкие. Гонка прошла выше ожиданий, потому что я определенно не могла претендовать на лучшее время на лыжах. Я довольна своей стрельбой — очень хорошо отстрелялась, стараюсь довести её до идеала», — сказала Витоцци.

28-летняя Лиза Виттоцци 8 декабря заняла пятое место в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, отстреляв без промахов. Ранее на первом этапе в шведском Эстерсунде спортсменка пропустила женскую эстафету из-за болезни.