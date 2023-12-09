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Йоханнес Бё выиграл пасьют на втором этапе Кубка мира, на подиум попали только норвежцы

В Хохфильцене (Австрия) прошла мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё. Вторым к финишу пришёл ещё один норвежец Йоханнес Дале. Тройку призёров замкнул победитель вчерашнего спринта, старший брат Йоханнеса Тарьей Бё.

Биатлон. Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен. Гонка преследования, 12,5 км, четыре огневых рубежа. Мужчины

(11) Йоханнес Бё (Норвегия) — 33.05,1 (1 промах). (5) Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 22,6 секунды (3). (1) Тарьей Бё (Норвегия) +28,4 (2). (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +39,2 (2). (3) Себастиан Самуэльссон (Швеция) +48,5 (3). (13) Эмильен Жаклен (Франция) +52,8 (2).

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