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Йоханнес Бё одержал первую победу в сезоне-2023/2024 Кубка мира

Йоханнес Бё одержал первую победу в сезоне-2023/2024 Кубка мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал первую победу в сезоне-2023/2024 на Кубке мира.

Это произошло на втором этапе КМ в Хохфильцене (Австрия). Младший Бё стал победителем гонки преследования, стартовав с 11-го места.

Напомним, Йоханнес не столь удачно начал текущий сезон. До пасьюта в Хохфильцене его лучшим достижением было 3-е место в индивидуальной гонке на 1-м этапе КМ.

Биатлон. Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен. Гонка преследования, 12,5 км, 4 огневых рубежа. Мужчины

  1. (11) Йоханнес Бё (Норвегия) — 33.05,1 (1 промах).
  2. (5) Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 22,6 секунды (3).
  3. (1) Тарьей Бё (Норвегия) + 28,4 (2).
  4. (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 39,2 (2).
  5. (3) Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 48,5 (3).
  6. (13) Эмильен Жаклен (Франция) + 52,8 (2).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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