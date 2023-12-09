Йоханнес Бё: перед победой в пасьюте слушал рок и выпил несколько лишних чашек кофе

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в пасьюте на втором этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Она стала для него первой в этом сезоне.

Биатлон. Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен. Гонка преследования, 12,5 км, 4 огневых рубежа. Мужчины

(11) Йоханнес Бё (Норвегия) — 33.05,1 (1 промах).

(5) Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 22,6 секунды (3).

(1) Тарьей Бё (Норвегия) + 28,4 (2).

«После вчерашнего спринта я был очень подавлен. Мне было грустно от того, что всё закончилось именно так.

Сегодня я слушал рок и другую тяжёлую музыку, а также выпил несколько лишних чашек кофе перед стартом, так что был особенно готов. Эта победа получилась прекрасной на вкус. Выиграть гонку с 11-го места, сражаясь с такими ребятами, считаю большим достижением», — приводит слова младшего Бё VG.

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